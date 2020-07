Etihad se rapproche encore de Boeing pour la maintenance de ses 787

Etihad Airways, le plus important opérateur de la famille Dreamliner de Boeing au Moyen-Orient, a signé une nouvelle série d'accords avec Boeing Global Services (BGS) pour sa flotte de 787. Ces accords font partie du partenariat stratégique signé entre Etihad et Boeing en novembre dernier lors du salon aéronautique de Dubaï.



Etihad intègre ainsi l'offre CSP (Component Services Program) de la division dédiée aux services de l'avionneur américain pour ses équipements, avec plus de 300 pièces critiques couvertes, pour optimiser la fiabilité et l'efficacité de sa flotte. La compagnie aérienne d'Abu Dhabi va également bénéficier de pièces « de grande valeur » concernant les cellules, ainsi que de produits numériques « pour optimiser les activités de maintenance d'Etihad »....