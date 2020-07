MRO : SR Technics contraint de réduire la voilure pour traverser la crise

La grande société de maintenance suisse change de stratégie pour mieux s'adapter à l'environnement du marché lié aux conséquences de la pandémie sur les activités des compagnies aériennes. SR Technics a ainsi décidé de se repositionner stratégiquement en misant davantage sur les services d'entretien et de réparation de moteurs ainsi que sur ses activités de maintenance en ligne, la société MRO de Kloten précisant que ces deux activités avaient démontré une croissance rentable et constante avant la crise.



Ces activités seront complétées par une gamme de services supplémentaires fournis par des filiales indépendantes (on pense évidemment à SR Technics Malta lancée en 2010 pour les besoins de la compagnie easyJet), « garantissant une entreprise plus forte et durable...