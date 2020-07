Les anciens Boeing 747-400 de Corsair appartiennent à FTAI Aviation

Air Partner Remarketing, une division du groupe Air Partner, annonce avoir participé à la revente des trois Boeing 747-400 de la compagnie aérienne française Corsair, ainsi qu'à deux de leurs moteurs de rechange (PW4000), en tant qu'intermédiaire exclusif.



Les trois appareils (S/N 26880, 26877 et 26875), produits pour les besoins de la compagnie américaine United Airlines en 1992, ont ainsi été revendus à FTAI Aviation (Fortress Aviation and Investors). Le sort final des appareils est évidemment connu, devant être démantelés par Air Salvage International au Royaume-Uni.



« Il y avait un intérêt considérable pour ces B747, en particulier en raison de leur type de motorisation. Bien que le marché soit actuellement particulièrement difficile, certains types d'avions et de moteurs sont en demande » a précisé Tony Whitty, EVP Remarketing & ACMI chez Air Partner.



Corsair s'est séparé de son dernier 747-400(F-GTUI), également dernier 747 français, au cours d'une cérémonie organisée à Orly le 15 juin. Les trois appareils avaient été acquis en 2005 auprès de United Airlines pour remplacer des 747-300.