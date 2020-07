Airbus : plusieurs milliers de salariés manifestent contre les suppressions d'emplois

Des milliers de salariés d'Airbus ont manifesté mercredi dans l'enceinte du groupe, à la périphérie toulousaine, contre le plan de suppression d'emplois annoncé par l'avionneur, qui menace 5.000 postes en France dont plus de 3.500 à Toulouse dans le sillage de l'épidémie de Covid.



A l'appel des trois principaux syndicats, FO, CFE-CGC et CFTC, les manifestants, -- 4.000 selon la préfecture, plus de 7.000 selon les syndicats -- massés derrière une banderole proclamant "Non aux licenciements" ont longé les pistes de l'aéroport jusqu'au siège de l'avionneur.



Une délégation y a été reçue par Thierry Baril, directeur des ressources humaines. "Nous avons réaffirmé que le plan était excessif", a indiqué Jean-François Knepper, responsable syndical FO, 1er syndicat du groupe .



"Les dirigeants continuent de nous dire qu'Airbus est une société colosse aux pieds d'argile", mise "en péril" par la crise, a-t-il ajouté.



L'ingénieur Pierre Hamecher, 55 ans dont 30 à Airbus est venu témoigner de son "inquiétude, incertitude et amertume". "Si on a été N°1 c'est aussi beaucoup grâce aux salariés, il faut qu'on s'en rappelle", affirme-t-il.



"Du jour au lendemain, passer des montées en cadence à un plan avec des milliers de licenciements, c'est très dur", lance Aymeric Plo, 41 ans, dont 20 à Airbus, cadre technique. "On est pas encore remis de la claque", ajoute-t-il.



Mécanicien, Christophe, 37 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom, ne "comprend pas comment toutes ces entreprises gèrent l'argent versé par l'Etat. On parle de milliards, pourquoi face à ça nos emplois ne sont pas conservés?" s'interroge-t-il.



"Pendant des années les actionnaires ont bien profité alors à eux de payer", proclame un des rares panneaux brandis dans la foule.



"Zéro licenciement sec"



La mobilisation, qui n'a pas perturbé le trafic aérien, selon l'aéroport, avait été organisée en concertation avec la préfecture.



"Nous voulons envoyer un message fort mais pas déclarer la guerre", alors que des négociations ont débuté entre direction et syndicats, a indiqué à l'AFP Florent Veletchy, délégué de la CFTC, 3è syndicat.



La ligne rouge syndicale est le "zéro licenciement sec", une option qui n'a pas été exclue par la direction.



Le trio syndical compte sur les départs anticipés, volontaires, une activité partielle longue durée et des dispositifs de formation, pour diminuer le périmètre du plan, prévu pour entrer en vigueur d'ici l'été 2021.



Selon M. Veletchy, "on peut aller plus loin" que le chiffre de 1.500 postes qui pourraient être sauvés en France si l'Etat y contribue, chiffre avancé la semaine dernière dans un entretien à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel par le patron d'Airbus Guillaume Faury.



La dernière grosse mobilisation chez Airbus à Toulouse, où le groupe et ses filiales emploient 25.000 salariés, remonte à 2010, pour l'obtention de primes de participation réévaluées.



Une centaine de personnes, dont des salariés venus de Nantes, se sont aussi rassemblées devant le site du groupe à Saint Nazaire à midi, à l'appel de la CGT, s'opposant là aussi à tout licenciement contraint.



Les salariés de l'avionneur et de sa filiale Stelia Aerospace dans ces deux villes sont aussi dans le collimateur, avec plus d'un millier d'emplois menacés.



Un débrayage dans la matinée à l'appel du trio FO-CGC-CFTC a également été observé par quelque 500 personnes sur 3.000 salariés, selon Frédérik David, responsable FO à Saint-Nazaire.



A Toulouse, une autre manifestation à l'appel de la CGT est prévue jeudi entre le siège d'Airbus et l'aéroport, en soutien à la filière aéronautique, qui emploie 90.000 personnes dans l'ex-région Midi-Pyrénées.