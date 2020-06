MRO : l'inspection visuelle par drone est désormais autorisée à Singapour sur monocouloirs

ST Engineering a reçu le feu vert de la CAAS (Civil Aviation Authority of Singapore) pour pouvoir utiliser sa solution de drone d'inspection DroScan depuis ces installations de Singapour (Changi et Seletar). Il s'agit de la toute première autorisation accordée par la CAAS pour l'utilisation d'une solution d'inspection visuelle de maintenance par drone sur des aéronefs immatriculés à Singapour. De nombreux essais avaient jusqu'ici été réalisés avec succès avec des opérateurs partenaires, dont Air New Zealand.



La société singapourienne précise qu'elle peut désormais utiliser sa solution DroScan sur des monocouloirs approuvés tels que la famille Airbus A320. L'inspection est réalisée en utilisant un flux vidéo en temps réel, mais les images capturées viennent aussi alimenter des algorithmes...