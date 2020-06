Le plan de sauvetage de Lufthansa est approuvé par ses actionnaires

Lufthansa a gagné du temps et des marges de manoeuvre. Le groupe allemand a réussi à faire approuver le « plan de stabilisation » conclu avec le gouvernement allemand par l'Union européenne et par 98% de ses actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire, le 25 juin. Il va ainsi pouvoir compter sur des aides pour un montant de 9 milliards d'euros qui, accompagnées d'un lourd plan de restructuration, lui permettront de se sortir de la crise.



Le groupe est en effet mal en point. « Nous n'avons plus d'argent », a assené Karl-Ludwig Kley, le président de son conseil de surveillance. Malgré la reprise progressive de l'activité au sein de l'Europe depuis quelques jours, 80% de la flotte reste...