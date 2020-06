La première ligne de conversion cantonaise du 737-800BCF est officiellement lancée

GAMECO (Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd.) a officiellement rejoint le programme de conversion 737-800BCF (Boeing Converted Freighter) le 16 juin. Une cérémonie de coupure du fuselage à l'endroit de la future porte de chargement du premier appareil en chantier (photo) était organisée sur le site principal de la société MRO à Canton-Baiyun.



GAMECO et Boeing ont lancé les travaux de la nouvelle ligne de conversion du 737-800BCF l'année dernière, en réponse à la demande croissante d'appareils monocouloirs sur le marché du fret aérien. Une deuxième ligne de conversion pour le 737-800BCF sera d'ailleurs mise en place par le fournisseur MRO chinois dès le second semestre de cette année.



Le premier 737-800 du programme de Boeing Global...