Tarmac Aerosave s'installe à Paris-Vatry

Positionné sur un secteur très porteur, Tarmac Aerosave avait le vent en poupe avant même que n'éclate la crise actuelle. Avec l'immobilisation des flottes dans le monde, la demande pour ses services liés au stockage a explosé et la société avait prévenu dès le mois de mai qu'elle prévoyait d'arriver très vite au bout de ses capacités et qu'elle cherchait de nouveaux sites pour s'implanter. Elle en a déjà trouvé un : l'aéroport de Vatry.



Traditionnellement connue pour ses activités dans le fret, la plateforme de Vatry va ainsi devenir la quatrième implantation de Tarmac Aerosave, après Tarbes, Teruel (en Espagne) et Toulouse Francazal. L'aéroport ne sera initialement utilisé que pour des services de stockage et de maintenance légère...