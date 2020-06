Le secteur de la MRO pourrait enregistrer une baisse de 60% de son chiffre d'affaires

Selon le cabinet de consultants AlixPartners, le secteur de la maintenance pourrait subir l'impact de la crise actuelle de façon amplifiée par rapport au transport aérien. Il ressort de ses analyses que le chiffre d'affaires du secteur pourrait perdre 60% à 65% de sa valeur de 2019 pour ne plus être compris qu'entre 27 et 32 milliards de dollars en 2020 (sur une base de 77 milliards de dollars en 2019).



Les recettes de la maintenance étant en toute logique intimement liées au trafic, celui-ci entraîne inévitablement le secteur des services avec lui lorsqu'il s'effondre. Mais un phénomène aggravant s'ajoute : l'urgence pour les compagnies étant de préserver leurs liquidités et de limiter au maximum leurs dépenses, elles ont,...