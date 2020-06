Dassault s'implique aussi dans la conversion rapide de ses jets pour répondre aux besoins de transport de fret

Dassault Aviation précise qu'aucune modification majeure n'a été apportée à l'appareil et que cette conversion est facilement réversible en configuration passager. En vidant la cabine de ses sièges, meubles et cloisons (à l'exception de la zone cuisine à l'avant), la capacité offerte par le jet d'affaires ainsi modifié est de 13,5 mètres cubes pour un peu plus de 2,8 tonnes (6 325 livres).



Dassault Falcon Service (DFS) vient d'effectuer la conversion d'un Falcon 900B sur son site du Bourget pour qu'il puisse temporairement accueillir des marchandises en cabine. Cette modification a été réalisée en un temps record, 8 jours seulement entre la réception de l'appareil en hangar et l'approbation de la DGAC sous dérogation accélérée (sans STC).Dassault Aviation précise qu'aucune modification majeure n'a été apportée à l'appareil et que cette conversion est facilement réversible en configuration passager. En vidant la cabine de ses sièges, meubles et cloisons (à l'exception de la zone cuisine à l'avant), la capacité offerte par le jet d'affaires ainsi modifié est de 13,5 mètres cubes pour un peu plus de 2,8 tonnes (6 325 livres).Les marchandises sont placées sur le plancher et sécurisées à l'aide d'équipements spécifiques. Cette conversion temporaire est le fruit de la collaboration entre le service client, les équipes d'ingénierie et d'exploitation de DFS ainsi que les ressources de test et de certification de Dassault Aviation.Le triréacteur d'affaires, qui fait parti de la flotte de DFS basée au Bourget pour ses activités de vols à la demande, va désormais effectuer un tout autre type de mission en transportant des tissus destinés à une usine implantée en Europe de l'Est pour la confection de masque de protection. Ces masques seront ensuite distribués en France, en Afrique du Nord et dans d'autres régions touchées par la pandémie de coronavirus.L'avionneur français précise que l'utilisation d'un avion d'affaires pour ce type de transport est considérablement plus rapide et offre une plus grande flexibilité par rapport au transport aérien commercial ou le transport terrestre. Les capacités du transport aérien de marchandises se sont d'ailleurs considérablement réduites ces derniers mois avec l'immobilisation d'une très importante partie de la flotte mondiale d'avions commerciaux dédiés au transport de passagers.