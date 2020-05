Mecachrome lève 50 millions d'euros

Le spécialiste de la fabrication de pièces pour l'industrie automobile et aéronautique Mecachrome a annoncé mercredi avoir levé 50 millions d'euros afin d'"accélérer sa transformation", dans un contexte de crise pour l'industrie. Mecachrome a réalisé cette levée de fonds "de taille significative" auprès de ses "actionnaires historiques", la société de capital-investissement Ace Management et la banque publique Bpifrance, indique un communiqué des trois parties. En parallèle, l'entreprise a obtenu auprès de ses banques un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 60 millions d'euros "pour sécuriser ses besoins de trésorerie". Cette levée de fonds va permettre à Mecachrome d'"accélérer la mise en oeuvre de son plan de transformation pour se positionner favorablement en amont de la reprise". La société doit "retrouver une dynamique commerciale ambitieuse malgré des conditions de marché difficiles et redéfinir une empreinte industrielle efficiente et optimisée tenant compte des nouvelles hypothèses de nos clients", a commenté son président Christian Cornille, cité dans le document. Fin avril, le dirigeant déclarait au Monde s'attendre à une "forte baisse" de l'activité du groupe, de l'ordre de "40 à 50%", "dans les mois qui viennent". Spécialisé dans la fabrication de pièces mécaniques complexes destinées aux structures d'avions et aux moteurs aéronautiques et automobiles, Mecachrome compte parmi ses clients Airbus, Safran ou encore Renault, qui sont durement touchés par la crise sanitaire. La société, qui possède 13 sites de production dans le monde, emploie plus de 2.800 salariés.