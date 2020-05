Rolls-Royce va finalement supprimer au moins 9000 emplois dans sa branche aéronautique civile

Le motoriste britannique Rolls-Royce a annoncé mercredi la suppression d'au minimum 9000 emplois à cause de l'effondrement du trafic aérien provoqué par la pandémie de coronavirus, soit 17% du total de ses effectifs.



Il devient « de plus en plus clair qu'il faudra plusieurs années pour que le marché de l'aéronautique commercial retrouve ses niveaux d'il y a quelques mois », a déclaré le motoriste dans un communiqué. Ces suppressions d'emplois représentent 17% d'une main-d'oeuvre totale de 52000 personnes pour l'ensemble de ses sites mondiaux.



Elles toucheront essentiellement les activités liées à l'aéronautique civile (avions commerciaux et avions d'affaires), des fonctions administratives, mais pas la branche défense. Rolls Royce annonce aussi que l'activité Power Systems ainsi que sa filiale espagnole ITP Aero « élaborent, négocient et exécutent actuellement des mesures de grande envergure pour faire face à la situation actuelle. »



« Nos clients dans l'aviation et l'aéronautique doivent s'adapter et nous aussi », annonce Warren East, le CEO de Rolls-Royce cité dans le communiqué. « Les gouvernements font ce qu'ils peuvent pour soutenir les entreprises à court terme, mais (...) ils ne peuvent remplacer de façon durable la demande de clients qui n'existe » plus, poursuit-il.



Rolls-Royce précise que sa restructuration « majeure » accompagnée de réductions de coûts « dans les usines et les actifs, les capitaux et les (frais) indirects » devrait au total permettre d'économiser 1,3 milliard de livres (1,45 milliard d'euros), dont 700 millions viendront des licenciements. Le groupe avait notamment déjà annulé le versement d'un dividende.



Rolls-Royce avait déjà réduit ses effectifs de plus de 4500 personnes depuis 2018, principalement dans des fonctions administratives. Le motoriste avait réduit sa perte nette en 2019 grâce à de meilleures performances commerciales, malgré les coûteux problèmes sur ses réacteurs Trent 1000 (787) qui plombaient ses comptes depuis plusieurs années.