MRO : le plus grand hangar de maintenance d'Asie entre en service

Après avoir lancé son activité de maintenance en ligne sur le nouvel aéroport international de Pékin-Daxing (PKX) l'année dernière, GAMECO (Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co. Ltd) vient désormais d'y démarrer ses premiers travaux de maintenance en base en utilisant le hangar géant de la plateforme, le hangar n°1.



Avec une longueur de plus de 400 mètres pour 100 mètres de large, ce hangar est aujourd'hui le plus grand d'Asie. Il peut accueillir 2 Airbus A380, 3 Boeing 777 et 3 monocouloirs A320 ou 737 en même temps, ou encore jusqu'à 12 monocouloirs simultanément.



GAMECO vient ainsi de démarrer une première C-Check (18 mois) le 12 mai sur un A330-300 de China Southern (MSN 1815, B-8362). Un deuxième chantier du même type est également programmé.



Le hangar n°1 de l'aéroport de Pékin-Daxing a été construit pour les besoins spécifiques de la compagnie China Southern, actionnaire de GAMECO, et son activité sera partagée pour répondre au manque de capacité à court terme de la société MRO, en attendant la livraison de son nouveau hangar géant sur la plateforme aéroportuaire de Canton-Baiyun (projet Phase III).



GAMECO s'est en effet lancé l'année dernière dans la construction d'un nouveau hangar de 98 000 m2 sur son site principal, une nouvelle installation qui pourra accueillir 6 avions gros-porteurs (A380 et 777) et 5 monocouloirs simultanément. La mise en service du hangar Phase III portera ainsi les capacités à jusqu'à 30 grandes visites en parallèle grâce à ses trois hangars cantonais.