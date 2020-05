Quel avenir pour les gros-porteurs cargo « auxiliaires » dans les prochains mois ?

Les conversions rapides d'avions gros-porteurs de transport de passagers en avions cargo auxiliaires sont venues combler un manque criant de capacité de transport de marchandises au pic de la crise sanitaire, facilitant ainsi l'importation de matériel médical depuis l'Asie notamment. Airbus propose ainsi des solutions pour transporter du fret dans les cabines des A330 et A350, Boeing de même pour ses 787 et 777 et nombre de sociétés MRO travaillent à développer leur propre STC sur une large gamme d'appareils.



Si cette demande a d'abord été motivée par les besoins en protections et équipements médicaux ainsi qu'en produits pharmaceutiques pour faire face à l'urgence, elle ne cesse de se renforcer avec la suspension des vols...