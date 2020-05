La sortie définitive de Bombardier du secteur de l'aviation commerciale est imminente

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) aura finalement maintenu le cap. Malgré des résultats en forte baisse pour l'année 2019/2020 à cause du développement du programme SpaceJet (ex-MRJ), MHI a finalisé et rempli la totalité des conditions de reprise du programme CRJ à Bombardier, la transaction étant programmée le 1er juin prochain.



À l'instar de ce qui avait été annoncé il y a près d'un an, l'industriel japonais va donc reprendre les activités de maintenance, de soutien, de remise à niveau, de marketing et de vente liées au CRJ, ainsi que les certificats de type. Le programme des jets régionaux de Bombardier sera alors intégré à une nouvelle entité baptisée MHI RJ Aviation Group (MHIRJ).



Cette vente marque évidemment la...