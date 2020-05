Un Airbus A380 « Preighter » bientôt opérationnel ?

Les besoins en avions cargo auxiliaires ne cessent d'augmenter. Lufthansa Technik, la filiale MRO du groupe Lufthansa annonce avoir décroché un contrat de support technique et d'ingénierie pour transformer un Airbus A380 en avion cargo. Le client n'a pas été dévoilé.



Contrairement à ce que l'on peut lire ça et là, il ne s'agit pas d'une conversion P2F (Passenger-to-Freighter) à proprement parler (elle prendrait au minimum trois à quatre ans et serait extrêmement coûteuse) mais bien du développement d'un certificat de type supplémentaire (STC) qui permettra au Super-Jumbo d'Airbus de pouvoir accueillir temporairement des marchandises en cabine et donc de pouvoir répondre aux importants besoins mondiaux de transport de fret par voie aérienne, une tendance décuplée depuis la suspension des vols réguliers long-courriers de transport de passagers.



Les avions cargo auxiliaires ont d'ailleurs récemment été baptisés « Preighter » (avec un P comme Papa) au sein du groupe Lufthansa, comme l'indiquait il y a deux jours son PDG Carsten Spohr.



Lufthansa Technik avait révélé le mois dernier travailler d'arrache-pied pour obtenir des STC concernant les modifications cabine des avions de transport de passagers pour tous les types d'avions courants afin de les proposer aux compagnies aériennes du monde entier.



Quatre des quinze Airbus A330-300 de Lufthansa avaient d'ailleurs été modifiés et certifiés pour qu'ils puissent venir temporairement en renfort de l'importante flotte de Lufthansa Cargo. Ils opéraient initialement sous une approbation spécifique délivrée par l'Office fédéral allemand de l'aviation civile (LBA).



La filiale MRO du groupe Lufthansa annonce avoir désormais reçu des demandes émanant de plus d'une quarantaine de compagnies aériennes, plus d'une quinzaine de projets sur différentes plateformes étant en cours de réalisation.