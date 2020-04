ATR se mobilise aussi dans les conversions rapides de ses appareils en avions cargo auxiliaires

L'avionneur franco-italien ATR vient d'annoncer qu'il venait de développer deux solutions de conversion rapide de ses avions de transport de passagers en avions cargo auxiliaires pour répondre au besoin croissant de transport de marchandises pendant la crise liée à la pandémie de coronavirus.



Ces solutions ont été développées en collaboration avec la branche aéronautique d'AKKA Technologies à Toulouse et avec PMV Engineering.



La première solution consiste à permettre de transporter des marchandises médicales sur les sièges passagers, la cargaison étant sécurisée par des sangles ou chargées à l'intérieur de sacs dédiés. Les sangles et les sacs sont alors fixés aux sièges ou fixés aux rails des sièges, ce qui permet une installation rapide. L'autre solution, plus capacitaire et baptisée «floor-to-floor nets configuration » consiste quant à elle à retirer les sièges de l'appareil et à placer les chargements de marchandises au sol, la cargaison étant alors sécurisée par des filets attachés aux rails de fixation des rangées de sièges.



« Plus que jamais, l'aviation régionale joue un rôle clé dans le transport des fournitures essentielles depuis les plus grandes villes du monde vers les régions reculées. Des compagnies aériennes se sont tournées vers nous, demandant une solution rapide pour leur permettre de convertir des avions de transport de passagers en avions cargo. Nous avons développé cette solution en un temps record et sommes désormais en mesure d'aider les compagnies aériennes à libérer davantage de potentiel pour déplacer encore plus de fret médical », a expliqué Fabrice Vautier, le directeur commercial de l'avionneur.



ATR précise qu'en fonction de la solution choisie pour la conversion, un ATR 72 pourra ainsi emporter entre 4 et 5 tonnes de charge utile, que ce soit pour transporter des équipements médicaux vitaux, des médicaments, de la nourriture ou d'autres marchandises essentielles.