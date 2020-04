Lufthansa Technik développe des STC pour l'emport de fret en cabine

C'est un sujet qui occupe de nombreux DOA actuellement. Lufthansa Technik vient d'annoncer qu'elle travaillait d'arrache-pied pour obtenir des certificats de type supplémentaires (STC) concernant les modifications cabine des avions de transport de passagers pour que ces appareils puissent opérer comme des avions-cargo « auxiliaires ».



La société MRO du groupe Lufthansa précise qu'il ne s'agit pas seulement de répondre à la forte demande de transport de marchandises médicales liée à la pandémie de coronavirus, mais aussi de palier aux difficultés de transport du fret aérien commercial apparues avec l'immobilisation d'une très grande partie des gros-porteurs de transport de passagers, leur soute assurant normalement une importante part du transport cargo mondial.



Lufthansa Technik n'a d'ailleurs pas dû chercher un exemple très loin, venant de modifier les cabines de quatre des quinze Airbus A330-300 de Lufthansa (photo) pour qu'ils puissent venir temporairement en renfort de l'importante flotte de Lufthansa Cargo. La société MRO précise que ce type de modification tient surtout à de la modification documentaire, les appareils ayant pour leur part été modifiés en moins de 36 heures. Les quatre A330 ont obtenu une approbation spécifique délivrée par l'Office fédéral allemand de l'aviation civile (LBA).



Lufthansa Technik souhaite désormais décrocher de nouveaux STC pour tous les types d'avions courants afin de les proposer aux compagnies aériennes du monde entier.



« Nous nous efforçons de disposer de la documentation technique complète et de la certification dans un court laps de temps afin que nos clients puissent utiliser le STC. La conversion elle-même devrait alors être possible en quelques jours » explique Henning Jochmann, directeur Aircraft Modification Base Maintenance chez Lufthansa Technik.



La société de maintenance allemande ajoute qu'elle est également en train de développer des solutions pour protéger les installations présentes en cabine (monuments ...) ainsi que pour sécuriser les marchandises en cabine de façon rapide et facile.