Distanciation sociale : HAECO Cabin Solutions veut combiner marchandises et passagers en cabine

Ces solutions, qui ont été développées du stade du concept à une offre commerciale en moins d'un mois, permettent évidemment de répondre à la demande croissante de fret aérien en ces temps de pandémie de coronavirus, mais elles viennent aussi répondre à la problématique de la distanciation des passagers, optimisant alors les capacités de la cabine en permettant de combiner transport de passagers et transport de marchandises tout en respectant les contraintes de masse et d'équilibrage.



Ces quatre solutions s'appuient sur l'utilisation des rails de fixations des sièges existants, voire sur la structure même des sièges déjà présents et ne nécessitent donc pas d'outillage spécifique pour leur installation. Elles seront certifiées via un STC et HAECO Cabin Solutions annonce qu'elles pourront être livrées en quatre à six semaines.



La première solution est un socle pour palette pouvant supporter 1000 livres (454 kg), la deuxième est un cadre de siège tout-en-un pouvant supporter 500 livres (227 kg) et les troisième et quatrième solutions consistent en des systèmes de stockage placés sur la rangée de sièges ou au niveau du plancher et pouvant supporter chacune jusqu'à 240 livres (109 kg).



« Nous sommes satisfaits du vif intérêt que nous avons déjà constaté de la part des compagnies aériennes et des sociétés de leasing et nous sommes ravis de pouvoir offrir une solution rapide et rentable pour maximiser les rendements pendant cette période difficile » a déclaré Doug Rasmussen, le président d'HAECO Cabin Solutions.



L'équipementier précise que ces différentes solutions sont adaptables sur des appareils monocouloirs et bicouloirs et peuvent être combinées pour atteindre une charge utile opérationnelle idéale.



