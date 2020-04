HAECO embarque aussi dans la maintenance préventive des carters de soufflantes des gros GE90

Les capacités de PMI des modules FSM (Fan Stator Modules) des réacteurs GE90-110/-115B de General Electric (Boeing 777-300ER, -200LR et 777F) se multiplient dans le monde.



HAECO Composite Services, la filiale du groupe MRO hongkongais HAECO (Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited) spécialisée dans les réparations de nacelles, radômes et autres éléments d'aérostructure, annonce avoir ajouté des capacités pour les inspections de maintenance préventive ainsi que les réparations associées concernant les carters de soufflantes de ce type de réacteur.



Pour rappel, les PMI des modules FSM des gros GE90 doivent intervenir à partir de 50 000 heures de vol selon les préconisations dictées par le motoriste. Elles consistent à la recherche de corrosion sur les parties métalliques et à l'inspection par ultrasons des panneaux composites du carter de soufflante.



La filiale d'HAECO précise que cette nouvelle capacité a été déployée sur un certain nombre de carters opérés par des compagnies aériennes asiatiques.



Pour rappel, HAECO Composite Services est implantée depuis 2009 à Jinjiang (province de Fujian), en Chine continentale. HAECO dispose aussi d'importantes capacités de MRO sur la famille des GE90-110/-115B avec son centre spécialisé de Xiamen (TEXL).



En France, les PMI des modules FSM des GE90-110/-115B sont déjà assurées par AFI KLM E&M (Air France Industries KLM Engineering & Maintenance) depuis 2017 (Helios), une capacité qui a aussi été déployée l'année dernière au Moyen-Orient chez AMES (Aerostructures Middle-East Services), la coentreprise d'Air France et Safran Nacelles implantée à Dubaï, afin de répondre aux besoins d'une grande compagnie aérienne de la région.