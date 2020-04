Airbus baisse ses cadences pour faire face au COVID-19

Il fallait s'y attendre. Alors que le transport aérien est frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, Airbus s'est résolu à annoncer une baisse de ses cadences, le 8 avril. Cela devrait représenter une réduction de plus d'un tiers de la production de l'avionneur européen et l'ensemble des programmes est concerné.



Le rythme de production de la famille A320 (ceo et neo) va passer à 40 appareils par mois en moyenne. C'est un important coup d'arrêt pour le best seller d'Airbus qui était passé à 60 avions mensuels mi-2019 et devait arriver à 63 d'ici l'an prochain.



Les appareils long-courrier sont encore plus durement touchés. Les A330 (ceo et neo) chuteront à deux exemplaires par mois, alors qu'Airbus visait une quarantaine d'avions par an. De même, les A350 tomberont à six appareils par mois, là où l'objectif était de stabiliser la production entre 9 et 10 avions.



Par ailleurs, Airbus a annoncé avoir enregistré 290 commandes nettes pour 122 livraisons au premier trimestre 2020. Il indique que plus d'une soixantaine d'appareils supplémentaires a été produite sans pouvoir être livrée. Le constructeur n'a ainsi pu remettre que 36 avions à leur clients en mars contre 55 en février.