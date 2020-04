Le Boeing 737-800 BDSF de Bedek est prêt à prendre du service

Aviation » d'Israel Aerospace Industries (IAI), anciennement Bedek, est désormais apte à répondre à la demande croissante de fret aérien.



IAI Aviation Group a en effet annoncé le 6 avril que son programme B737-800 BDSF venait d'être certifié par la Federal Aviation Administration (FAA) et la Civil Aviation Authority of Israel (CAAI). Mieux, deux premiers exemplaires ont été successivement livrés à partir du mois de janvier à son client de lancement, la compagnie américaine iAero Airways, qui va opérer ces appareils pour le compte de DHL Aviation aux États-Unis.



À l'instar des deux autres programmes de conversion de 737-800 en configuration tout cargo existant, à savoir le 737-800BCF de Boeing et le 737-800SF d'Aeronautical Engineers (AEI), le 737-800BDSF peut emporter jusqu'à 12 palettes de chargement (avec 11 positions pour des ULD standards). Ce programme est mené en partenariat avec le groupe industriel chinois Haite.



Comme nous pouvons encore l'apercevoir sur les différentes photographies de l'appareil fournies par l'industriel israélien, le prototype ayant servi à décrocher le STC est un ancien appareil de la défunte compagnie russe Transaero (MSN 30498). Le deuxième appareil converti est quant à lui issu de la flotte de la compagnie turque Pegasus (MSN 28619). Les conversions ont été réalisées dans les installations d'IAI Aviation Group à Tel Aviv.



L'ancienne Bedek est aujourd'hui la seule entreprise au monde à pouvoir assurer les conversions des 737-700 et 737-800 en avions tout cargo, le programme B737-700BDSF étant certifié depuis octobre 2017.



Rappelons qu' IAI Aviation Group s'est aussi associé au loueur américain GECAS en octobre dernier pour lancer un nouveau programme de conversion d'avion tout cargo en se basant sur la plateforme 777-300ER de Boeing. Le programme 777-300ERSF (Special Freighter), baptisé le « Big Twin », devrait entrer en service fin 2022, un premier appareil issu de la flotte d'Emirates devant démarrer son chantier de conversion à la fin de l'année.







