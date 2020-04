Raytheon et United Technologies finalisent leur fusion

United Technologies (UTC) n'en finit plus de croître. Après avoir acquis Rockwell Collins en 2018, pour former l'actuel Collins Aerospace, le groupe américain réalise une nouvelle opération majeure avec Raytheon. Les deux partenaires doivent conclure leur fusion d'égal à égal ce vendredi 3 avril avant l'ouverture de la bourse de New York, où seront pour la première fois échangées des actions du nouveau géant de l'aéronautique et de la défense : Raytheon Technologies Corporation.



Raytheon et UTC avaient annoncé le 30 mars avoir reçu toutes les autorisations réglementaires sur la concurrence pour finaliser le rapprochement de leurs capitaux respectifs. La Commission européenne avait ainsi validé l'opération le 13 mars, sous conditions de cession de certaines activités concentrées. De ce...