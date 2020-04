HAECO étend sa toile sur les réacteurs avec l'acquisition de l'Américain Jet Engine Solutions (JES)

Le groupe MRO hongkongais HAECO (Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited) vient de faire l'acquisition de la société texane Jet Engine Solutions (JES) afin de développer son réseau mondial d'assistance pour son activité moteurs.



Implanté à Dallas entre les aéroports de Fort Worth et de Love Field, JES est spécialisé dans les réparations en « quick-turn » ainsi dans les retours de lease pour les réacteurs d'avions commerciaux. Le shop moteurs est agréé FAA et EASA et dispose des capacités d'entretien et de réparation pour un très grand nombre de moteurs produits par GE, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, CFM International et IAE.



L'atelier de JES peut intervenir simultanément sur 14 moteurs dont trois de grandes dimensions (GE90, GEnx, Trent 800...).



L'activité Global Engine Support d'HAECO annonce également l'ouverture d'un nouvel établissement agréé Part 145 à proximité d'Amsterdam aux Pays-Bas sans fournir plus de détail.



Les capacités de maintenance moteurs d'HAECO étaient jusqu'à présent composées de ses centres de Hongkong (HAESL), spécialisé dans les motorisations Rolls-Royce et de Xiamen (TEXL), spécialisé sur les GE90-110/115B.