Triple certification pour les nouvelles améliorations du Phenom 300E d'Embraer

Embraer continue de travailler à améliorer son Phenom 300. Après avoir certifié le Phenom 300E (Enhanced) en 2018, l'avionneur brésilien vient d'obtenir une nouvelle certification de type pour la version encore modernisée de l'appareil. Décrochée le 27 mars, elle a été octroyée simultanément par les trois agences brésilienne, européenne et américaine, l'ANAC, l'EASA et la FAA.



Plusieurs fonctionnalités ont été apportées au système avionique, notamment un système d'alerte de sortie de piste (ROAAS - runway overrun awareness and alerting system) développé par Embraer lui-même, un système prédictif de cisaillement ou un autre de descente d'urgence. Par ailleurs, certaines performances ont été améliorées, comme la vitesse (qui peut atteindre mach 0.80 mais surtout 464 noeuds en croisière avec cinq passagers).



Le confort a aussi été augmenté, autant pour le pilote qui obtient davantage d'espace pour ses jambes en cockpit que pour les passagers qui ont désormais l'option d'installer l'intérieur Bossa Nova (créé pour la famille Praetor). Par ailleurs, le niveau sonore en cabine a été abaissé. Enfin, le Phenom 300E est désormais le seul Very light Jet à proposer une connectivité en 4G grâce au système Avance L5 de Gogo.



Certaines fonctionnalités deviendront standard mais d'autres resteront en option. Le premier Phenom 300E avec ces nouvelles améliorations sera livré au deuxième trimestre - la livraison était jusqu'alors prévue pour le mois de mai plus précisément.