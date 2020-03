Nouvelle année record pour Lufthansa Technik

Lufthansa Technik a quelques bonnes nouvelles à annoncer avant de se confronter elle aussi aux conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus. Présentant ses résultats pour 2019, la société de MRO a publié un chiffre d'affaires record à 6,9 milliards d'euros (+13%) et un EBIT ajusté de 493 millions d'euros (+11%). Elle se prépare toutefois à ce que l'année de son 25e anniversaire soit beaucoup plus compliquée : « l'étendue des effets de la crise mondiale de l'aviation sur Lufthansa Technik ne peuvent pas être concrètement définis mais l'impact est déjà massif », indique-t-elle.



Pourtant, l'activité a été très dynamique. La société a gagné 25 nouveaux clients et remporté 625 nouveaux contrats d'une valeur de 4,1 milliards de dollars....