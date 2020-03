Rolls-Royce renforce son implantation militaire aux Etats-Unis pour les B-52

Gagner un contrat de défense aux Etats-Unis ne se fait pas sans investissements locaux. Rolls-Royce connaît bien ce principe et vient d'annoncer l'inauguration d'une installation de régulateurs électroniques (EEC), sur le Centre de technologie aérospatiale à proximité du campus de l'Université de Purdue (Indiana). Cette installation doit soutenir l'activité du motoriste britannique à destination des forces américaines, et surtout renforcer le poids de sa candidature pour la remotorisation des bombardiers stratégiques B-52 de l'US Air Force.



Cette nouvelle installation assurera l'assemblage et les essais des EEC. Les régulateurs viendront ensuite équiper les moteurs AE 3007H des forces américaines. Le premier exemplaire a été testé sur un AE 3007H assemblé dans les installations de Rolls-Royce à Indianapolis. Ce moteur sera livré à Northrop Grumman pour équiper un MQ-4C Triton. Par la suite, les EEC embarqueront aussi sur les AE 3007H destinés aux RQ-4 Global Hawk et MQ-25 Stingray.



Les régulateurs de Purdue doivent aussi équiper les F130 destinés à la remotorisation des B-52H, dans le cadre du programme de remplacement des antiques Pratt & Whitney F33 par des moteurs issus de l'aviation commerciale (CERP). La compétition oppose actuellement GE Aviation, Pratt & Whitney et Rolls-Royce. Le choix sera arrêté en 2021. Le contrat porte sur l'achat et le soutien de 650 moteurs, afin d'équiper 76 B-52H et de prolonger leur vie opérationnelle au-delà de 2040.