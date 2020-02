MRO Middle East : Air Arabia signe avec Revima pour l'entretien des trains d'atterrissage de ses A320

Air Arabia a choisi Revima pour l'entretien des trains d'atterrissage de sa flotte d'Airbus A320. Le contrat a été signé aujourd'hui au salon MRO Middle East qui se tient à Dubaï par Adel Al Ali, le PDG de la compagnie aérienne et par Olivier Legrand, le président du groupe MRO français.



Ce contrat exclusif porte sur la maintenance, la réparation et la révision de quarante jeux de trains d'atterrissage et court sur une période de près de six ans.



Les révisions des jambes des atterrisseurs de la compagnie low-cost de l'Émirat de Sharjah seront assurées depuis le site de Revima à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime).