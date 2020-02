MRO Middle East : Safran Nacelles s'associe à Sabena technics pour accroître ses moyens d'intervention sous aile aux quatre coins du globe

Philippe Rochet, Président de Sabena technics et Olivier Savin, Directeur du Support et Services Clients de Safran Nacelles, ont profité de l'ouverture du salon MRO Middle East à Dubaï pour dévoiler la naissance d'un partenariat à long terme visant à développer des nouveaux services d'intervention rapide auprès des compagnies aériennes, et ce pour l'ensemble de la gamme de produits du spécialiste des nacelles du groupe Safran.



Safran Nacelles pourra ainsi s'appuyer sur l'équipe des services et support « GO TEAM » de la société MRO française, ses experts étant amenés à être déployés au plus près des opérations des compagnies aériennes dans le monde entier, par exemple pour effectuer une réparation sur un appareil en AOG.



Sabena technics déploie pour sa part du personnel mobile depuis plus de cinq ans pour tous types d'intervention. Cette équipe, qui comprend une cinquantaine de techniciens autonomes homologués EASA Part 145, sera soutenue par le savoir-faire et l'expertise de Safran Nacelles en tant qu'OEM ainsi que sur ses propres services de réparation.



Ces véritables « voltigeurs », comme les a nommés Olivier Savin, viennent ainsi apporter une dimension nouvelle à l'ensemble de la gamme de services déjà proposés dans l'offre NacelleLife de Safran Nacelles en venant accroître ses capacités d'intervention de par le monde, alors que le nombre de ses produits en service ne cesse de se multiplier.