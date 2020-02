Boeing 787 : les premiers grands chantiers de modifications cabine démarrent

C'était évidemment à attendre, alors que les tout premiers Dreamliner de Boeing sont désormais en service depuis 2011. La conférence de presse commune tenue par l'avionneur américain, Japan Airlines (JAL) et Zipair Tokyo durant la dernière édition du salon aéronautique de Singapour a permis à Ihssane Mounir, Vice-président des ventes et du marketing de Boeing Commercial Airplanes de revenir sur l'apparition des premières grandes campagnes de modifications cabine concernant la famille 787.



La nouvelle filiale low-cost détenue à 100% par JAL va d'ailleurs utiliser deux appareils entièrement reconfigurés de sa maison-mère, mais d'autres appareils vont aussi bientôt subir le même sort.



« Cet avion, en particulier le 787-8, vole depuis maintenant pratiquement huit ans et nous...