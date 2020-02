Singapore Airshow : Pratt & Whitney multiplie les contrats en Asie

La sélection du GTF par Tigerair Taiwan intervient seulement deux mois après la décision de China Airlines d'équiper une trentaine d'A321neo avec la même motorisation. Tigerair Taiwan opère aujourd'hui avec 11 A320 motorisés par des V2500 d'IAE. À noter que ces réacteurs seront couverts par un contrat de support intégré de type EngineWise.



Les réacteurs à réducteur PW1100G ont également été sélectionnés par Korean Air pour motoriser une cinquantaine d'Airbus A321neo. Pratt & Whitney est historiquement très proche de la compagnie sud-coréenne en motorisant notamment 6 747-400, 29 A330 et 18 777 (PW4000), ainsi que ses 10 A220-300 (PW1500G).



A tel point que Korean Air est d'ailleurs en discussion avec le motoriste pour que sa division Maintenance & Engineering puisse développer une capacité PW1100-JM et rejoindre ainsi le réseau de soutien du GTF en Asie qui comprend déjà Japanese Aero Engines Corporation (JAEC) au Japon, Eagle Services Asia (ESA) à Singapour et bientôt IHI au Japon (Mizuho). Il faut dire que plus de 60% de la flotte motorisée par des GTF vole aujourd'hui dans la région Asie-Pacfique.



L'atelier d'entretien et de réparation de Singapour, joint-venture formée par le motoriste américain et la division MRO de Singapore Airlines (SIAEC) vient d'ailleurs de fêter le premier anniversaire de sa capacité d'entretien du PW1100G-JM (photo ci-dessous).





Image © Eagle Services Asia

