Singapore Airshow : le groupe Satys se pose à Seletar

Le groupe Satys a profité de l'ouverture d salon aéronautique de Singapour pour annoncer sa prochaine implantation dans l'île État. Le spécialiste français de la peinture d'avion va intégrer le Service Center de Bombardier à Singapour pour développer son activité Aftermarket & VIP Painting en Asie du Sud-Est.



Satys occupera ainsi deux nouveaux hangars de peinture à Seletar pour répondre aux besoins des clients de la gamme de jets d'affaires de l'avionneur canadien et notamment pour ses gammes Challenger et Global. Mieux, l'entreprise toulousaine se laisse aussi la possibilité d'accueillir des avions commerciaux monocouloirs en provenance de compagnies aériennes. Les deux hangars de peinture seront opérationnels dès le printemps 2020.



« Satys est honoré et ravi de travailler avec Bombardier pour développer ses capacités MRO en Asie du Sud-Est » a annoncé Fabien Roualdes, le directeur général de Satys. « Ce partenariat correspond parfaitement aux stratégies des deux entreprises et nous sommes impatients de fournir le meilleur service à nos clients » a-t-il ajouté.



Pour rappel, Satys connaît un fort développement de son activité peinture avec désormais 8 salles de peinture en construction de par le monde. Le groupe, qui réalise plus de 800 peintures d'appareil chaque année, sera désormais présent dans 9 pays : France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Maroc, Slovaquie, Chine, Émirats arabes unis, Hongrie et désormais Singapour.