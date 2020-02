Singapore Airshow : Un centre de réparation d'hélices pour la famille ATR implanté en Indonésie

Un nouveau centre de maintenance dédié aux hélices des avions ATR va bientôt naître en Indonésie. La société américaine Aircraft Propeller Service (APS) a en effet décidé de se développer dans la région Asie-Pacifique avec la création d'un nouveau centre de maintenance qui devrait être opérationnel dès cette année.



Cette implantation viendra aussi mettre en oeuvre un contrat remporté l'année dernière auprès du groupe Lion Air visant à assurer un soutien complet des hélices des ATR 72 opérés sous les couleurs Malindo et Wings Air. Ce contrat exclusif comprend la révision et la maintenance des hélices, dont les pales, les actionneurs et les moyeux.



Pour rappel, la flotte ATR des compagnies aériennes régionales du groupe Lion Air...