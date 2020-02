Revima Asia-Pacific, le nouveau centre MRO de Revima en Thaïlande bientôt opérationnel

Les choses vont toujours plus vite en Asie. Un an seulement après le démarrage du chantier, Revima Asia-Pacific, le nouveau site d'entretien de trains d'atterrissage du groupe Revima implanté à Chonburi (Thaïlande) prépare son entrée en service.



« Le site est terminé et nous sommes en phase de certification » nous annonce Olivier Legrand, le président du groupe Revima. Il nous précise aussi que le nouveau centre MRO devrait être pleinement opérationnel en juillet prochain et que les recrutements ont déjà commencé. Une partie du personnel thaïlandais a d'ailleurs été formé sur le site de Revima à Caudebec-en-Caux (Normandie). D'une surface de 12 000 m2, le nouveau centre de maintenance thaïlandais sera dédié aux trains d'atterrissage des familles de monocouloirs A320 et 737NG. Il emploiera jusqu'à 300 personnes.



« Dès le départ, nous avons dimensionné ce centre pour une capacité de 600 jambes de trains par an » nous expose Olivier Legrand, qui tient à nous préciser qu'il s'agit bien sûr de se rapprocher des opérateurs de la région Asie-Pacifique, un marché évidemment en forte croissance. Des discussions avec de nouveaux opérateurs basés dans la région ont d'ailleurs déjà commencé.



Le président du groupe Revima nous explique aussi que Singapour n'avait pas été pris en considération pour l'implantation de ce nouveau site en Asie, ni même d'ailleurs la Chine qui dispose déjà d'importantes capacités dans ce domaine d'activité. Il note que le choix de la Thaïlande a été favorisé par la qualité de la main-d'oeuvre sur place, mais aussi par la décision du gouvernement thaïlandais de développer son industrie aéronautique, avec la possibilité de détenir la pleine propriété de la structure sur place, « ce qui n'est pas toujours vrai dans la région » observe-t-il.



Le site de Revima à Chonburi se situe à proximité du principal port de Thaïlande. Il est par ailleurs pratiquement à égale distance des aéroports de Bangkok et de celui d'U-Tapao, celui-ci faisant d'ailleurs aussi partie intégrante d'un important projet de développement dans le secteur de la MRO mené par le gouvernement thaïlandais.



Toujours concernant la région Asie-Pacifique, Olivier Legrand est revenu sur la solution de maintenance prédictive Flightwatching rachetée par Revima l'année dernière, et qui est désormais proposée par la société MRO hongkongaise HAECO à ses clients via une plateforme baptisée INSIGHT.



L'année 2019 avait été particulièrement riche pour le groupe Revima avec la prise de participation majoritaire d'Ardian ou encore le rachat de Chromalloy France, structure désormais baptisée Revima SOA. Mais le président du groupe Revima nous annonce déjà que l'année 2020 suivra la même tendance.



Après avoir regardé en direction de l'Asie-Pacifique, la société spécialisée dans la maintenance des APU et des trains d'atterrissage se tourne désormais de l'autre côté de l'Atlantique dans sa stratégie de développement. « Il s'agira cette fois d'une opération de croissance externe » nous révèle Olivier Legrand qui ajoute que l'annonce pourrait intervenir dans les tout prochains mois. Le salon MRO Americas qui se tiendra en avril à Dallas (Texas) sera assurément à surveiller...