Privée de Singapore Airshow, la COMAC va pouvoir essayer d'avancer sur le C919

La crise du coronavirus et le ban des voyageurs venant de Chine privent la COMAC de salon de Singapour. L'avionneur chinois fait en effet partie des entreprises qui ont renoncé à participer à l'événement - comme Textron, Gulfstream et Bombardier -, la situation actuelle en Asie faisant craindre une baisse du nombre de clients potentiels et un salon plutôt morose.



La COMAC va donc pouvoir se concentrer sur le programme d'essais de son monocouloir. Le C919 a franchi plusieurs étapes essentielles dans les derniers mois de 2019, avec le lancement de la production en série en septembre, la fin des tests statiques en novembre et le premier vol du sixième appareil dédié aux essais en vol à Noël. Avec...