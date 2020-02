Sanad et Ethiopian Airlines vont créer un centre d'excellence en Afrique pour la maintenance des APU

Sanad Aerotech pose un pied en Afrique. La filiale de Mubadala a annoncé avoir signé un accord avec Ethiopian Airlines, dans le cadre du salon MRO Africa qui se déroule à Addis Abeba, pour établir un centre d'excellence pour la réparation et l'entretien de générateurs auxiliaires de puissance dans le hub éthiopien. Il fait suite à un protocole d'accord conclu en 2018 à ce sujet.



Initialement, ce centre travaillera sur les APU de Boeing 737 et d'Airbus A320. Mais les deux partenaires ont déjà pensé à l'expansion de ses prérogatives. La société MRO d'Abou Dhabi et la compagnie comptent en effet proposer les services de ce centre aux autres compagnies africaines. Par la suite, elles envisagent d'étendre ses capacités...