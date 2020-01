Safran Helicopters Engines étoffe son service clients à Heli-Expo

Après avoir multiplié les annonces programmes ces derniers mois - avec les certifications de l'Aneto-1K, de l'Ardiden-1U et du WZ16 - Safran Helicopters Engines s'est recentré sur son offre de soutien pour le salon Heli-Expo 2020, qui se déroule du 27 au 30 janvier à Anaheim, en Californie. Le motoriste français a présenté une amélioration de son service Health Monitoring, avec de nouveaux services. Il en a aussi profité pour annoncer deux contrats de soutien avec des opérateurs nord-américains.



Health Monitoring permet d'assurer le suivi de santé des moteurs à partir des données qu'ils génèrent. Il s'accompagne de solutions de diagnostic et permet de mettre en place des actions de maintenance prédictive. Avec cette amélioration, Safran Helicopter Engines propose désormais « la mise en place d'indicateurs de santé quotidiens en complément des recommandations mensuelles, l'automatisation complète du suivi des tendances de performances moteur, et une nouvelle interface en ligne optimisée ».



Lancé il y a deux ans pour étoffer la gamme de services EngineLife, Health Monitoring est intégré aux contrats de soutien à l'heure de vol SBH (Support-By-the-Hour). Le service se décline toujours en deux versions : Essential et Premium. La première se contente de fournir les outils de surveillance aux opérateurs, la seconde s'accompagne d'un suivi personnalisé avec des recommandations spécifiques à chaque client. Safran Helicopter Engines a ainsi convaincu pas moins de 500 clients, pour 3 200 moteurs, en deux ans.



Heli-Expo a d'ailleurs été l'occasion de conclure un premier contrat Health Monitoring Premium avec un client nord-américain, en l'occurrence Air Center Helicopters. Le type d'appareils et la taille de la flotte concernés n'ont pas été dévoilés, sachant que l'opérateur américain exploite des Super Puma (H225 et AS332L), des Écureuil (AS350 B3e) d'Airbus Helicopters, équipés de turbines Safran Helicopter Engines.



L'autre contrat a été signé avec l'opérateur mexicain Transportes Aéreos Pegaso. Il ne s'agit néanmoins que d'un accord SBH, sans service de Health Monitoring. D'une durée de cinq ans, il porte sur la MRO de 30 turbines Arriel 1 et 2, qui équipent des H145, EC145 et BK117.