En images : Le nouveau hangar HH de Sabena technics à Bordeaux-Mérignac est prêt à accompagner la croissance de la flotte en Europe

Sabena technics a officiellement inauguré son nouveau hangar géant à Bordeaux-Mérignac le 21 janvier dernier, une installation livrée en décembre et déjà en service depuis quelques semaines. Il permettra de répondre aux besoins de la flotte grandissante d'avions gros-porteurs en Europe.



Baptisé Hangar HH, ce nouveau bâtiment de 10 000 m2 peut accueillir un appareil de type Airbus A350-1000 ou un Boeing 777-9 (la version la plus capacitaire de la famille 777X), deux gros-porteurs de taille intermédiaire comme l'A330-200 (en position tête-bêche), jusqu'à trois A400M ou six monocouloirs de type A320 simultanément. Lancé il y a trois ans, le projet a représenté un investissement de 25 millions d'euros.



Ce sixième hangar porte ainsi à 100 000 m2 la surface des installations techniques occupées par Sabena technics à Bordeaux-Mérignac, d'ailleurs site principal du grand acteur indépendant de la MRO en France. Il vient notamment répondre aux besoins de la flotte grandissante d'avions gros-porteurs en Europe, que ce soit pour des opérations de maintenance en base ou pour des chantiers de modification cabine.



Le nouveau hangar était d'ailleurs occupé par deux appareils lors de la cérémonie officielle d'inauguration, avec un Airbus A330-200 de la compagnie irlandaise Aer Lingus en grande visite (C-Check) depuis le 6 janvier et avec C-130H Hercules de l'armée de l'air française, une occasion pour bien marquer le réel équilibre historique de Sabena technics sur les marchés civil et militaire, une particularité sans équivalent en Europe dans la MRO « airframe ».









Philippe Rochet, le président de Sabena technics, a d'ailleurs de grandes ambitions pour le hangar HH, avec un objectif de quelque 200 000 heures de production par an, une forte activité qui s'accompagne évidemment d'un nombre de recrutements important sur le site, de l'ordre de 150 personnes en 2020 et le même nombre l'année prochaine. La totalité du site de maintenance de Mérignac emploie aujourd'hui un millier de salariés.



Il faut dire que Sabena technics peut se montrer confiant, avec une visibilité certaine sur l'utilisation de ses capacités de maintenance pour les prochains mois. « Nous venons de signer un contrat ce matin et aujourd'hui ce site n'a pas un seul slot disponible avant mars 2021 » a annoncé Philippe Rochet. Mieux, pour les chantiers de modification cabine seuls, les contrats se succèdent désormais jusqu'à mi-2022, avec des projets déjà programmés même au-delà.



Sur ce sujet, un A330-200 d'Air France était d'ailleurs présent à l'extérieur des hangars (MSN 584), un appareil réaménagé avec les nouvelles cabines BEST par Sabena technics en tant qu'intégrateur. « Cet avion est terminé et il sera remis en service dans les prochains jours, puis il sera remplacé par un autre » a expliqué le président de Sabena technics qui précise aussi que ce programme sera terminé fin mars et que d'autres programmes sur d'autres types d'avions seront ensuite menés et notamment pour Air France (sur un certain nombre de 777).



Philippe Rochet a d'ailleurs rappelé que les trois grands groupes aériens européens étaient des clients réguliers des installations de Sabena technics, même si les groupes Lufthansa, Air France-KLM et d'une certaine façon IAG (avec Iberia) disposent chacun de leurs propres installations de maintenance en Europe.



À noter que le hangar possède une particularité, avec une grande ouverture sur le coté pouvant accueillir la pointe avant d'un avion qui peut ainsi être connecté directement à la mezzanine, ce qui permet de traiter une modification cabine sans avoir à occuper une position à l'intérieur. Il est également équipé de nombreuses salles de travail et de réunion à l'étage sous la mezzanine, ainsi que de magasins au niveau du sol (pièces détachées et consommables).



« Ce hangar a été conçu pour prendre du 777X avec les extrémités de voilure déployées. Nous nous sommes dimensionnés sur le plus gros des futurs gros-porteurs » nous a précisé Philippe Rochet, ajoutant que les contraintes du bâtiment avaient été importantes au regard de son volume et de son implantation sur le site. « Le faîtage est de 25 mètres et pas un cm de plus, pour ne pas perturber les signaux ILS de l'aéroport » a-t-il ajouté. British Airways et Lufthansa sont les deux seules compagnies européennes à s'être engagées pour l'instant sur le 777X de Boeing.



















Baptisé Hangar HH, ce nouveau bâtiment de 10 000 m2 peut accueillir un appareil de type Airbus A350-1000 ou un Boeing 777-9 (la version la plus capacitaire de la famille 777X), deux gros-porteurs de taille intermédiaire comme l'A330-200 (en position tête-bêche), jusqu'à trois A400M ou six monocouloirs de type A320 simultanément. Lancé il y a trois ans, le projet a représenté un investissement de 25 millions d'euros.Ce sixième hangar porte ainsi à 100 000 m2 la surface des installations techniques occupées par Sabena technics à Bordeaux-Mérignac, d'ailleurs site principal du grand acteur indépendant de la MRO en France. Il vient notamment répondre aux besoins de la flotte grandissante d'avions gros-porteurs en Europe, que ce soit pour des opérations de maintenance en base ou pour des chantiers de modification cabine.Le nouveau hangar était d'ailleurs occupé par deux appareils lors de la cérémonie officielle d'inauguration, avec un Airbus A330-200 de la compagnie irlandaise Aer Lingus en grande visite (C-Check) depuis le 6 janvier et avec C-130H Hercules de l'armée de l'air française, une occasion pour bien marquer le réel équilibre historique de Sabena technics sur les marchés civil et militaire, une particularité sans équivalent en Europe dans la MRO «».Philippe Rochet, le président de Sabena technics, a d'ailleurs de grandes ambitions pour le hangar HH, avec un objectif de quelque 200 000 heures de production par an, une forte activité qui s'accompagne évidemment d'un nombre de recrutements important sur le site, de l'ordre de 150 personnes en 2020 et le même nombre l'année prochaine. La totalité du site de maintenance de Mérignac emploie aujourd'hui un millier de salariés.Il faut dire que Sabena technics peut se montrer confiant, avec une visibilité certaine sur l'utilisation de ses capacités de maintenance pour les prochains mois. «» a annoncé Philippe Rochet. Mieux, pour les chantiers de modification cabine seuls, les contrats se succèdent désormais jusqu'à mi-2022, avec des projets déjà programmés même au-delà.Sur ce sujet, un A330-200 d'Air France était d'ailleurs présent à l'extérieur des hangars (MSN 584), un appareil réaménagé avec les nouvelles cabines BEST par Sabena technics en tant qu'intégrateur. «» a expliqué le président de Sabena technics qui précise aussi que ce programme sera terminé fin mars et que d'autres programmes sur d'autres types d'avions seront ensuite menés et notamment pour Air France (sur un certain nombre de 777).Philippe Rochet a d'ailleurs rappelé que les trois grands groupes aériens européens étaient des clients réguliers des installations de Sabena technics, même si les groupes Lufthansa, Air France-KLM et d'une certaine façon IAG (avec Iberia) disposent chacun de leurs propres installations de maintenance en Europe.À noter que le hangar possède une particularité, avec une grande ouverture sur le coté pouvant accueillir la pointe avant d'un avion qui peut ainsi être connecté directement à la mezzanine, ce qui permet de traiter une modification cabine sans avoir à occuper une position à l'intérieur. Il est également équipé de nombreuses salles de travail et de réunion à l'étage sous la mezzanine, ainsi que de magasins au niveau du sol (pièces détachées et consommables).» nous a précisé Philippe Rochet, ajoutant que les contraintes du bâtiment avaient été importantes au regard de son volume et de son implantation sur le site. «» a-t-il ajouté. British Airways et Lufthansa sont les deux seules compagnies européennes à s'être engagées pour l'instant sur le 777X de Boeing.