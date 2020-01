Les livraisons de Daher ralentissent en 2019

Daher a à son tour publié son bilan des livraisons pour 2019. Si l'avionneur a vécu une année plutôt riche, marquée par le lancement du TBM 940 et l'acquisition de Quest Aircraft, elle a été plus calme en matière de livraisons : 48 TBM 910 et 940 ont été remis à leurs clients, ainsi qu'une vingtaine de Kodiak 100 série 11.



Pour les deux modèles, les Etats-Unis sont le principal marché. Ainsi, 38 des 48 TBM ont été livrés outre-Atlantique. Les autres pays ayant vu de nouveaux appareils sillonner leur ciel sont l'Allemagne (trois avions), le Royaume-Uni (deux), le Brésil (deux), le Mexique (un), la Russie et le Japon. Daher souligne qu'il s'agissait de sa première vente de TBM 940 dans le pays asiatique.



Du côté du programme Kodiak, onze monoturbopropulseurs utilitaires sont restés aux Etats-Unis, trois sont partis au Canada, trois en Chine, un en Thaïlande et deux en Europe.



S'il n'a pas publié son bilan de livraisons pour 2018, celui-ci avait déjà connu un fléchissement l'année dernière, qui semble s'être confirmé cette année dans un environnement toujours difficile pour les avions d'affaires, même les monomoteurs.



Cela n'a pas empêché Daher de poursuivre sa transformation et de se renforcer sur son coeur de métier. Il a continué de travailler à l'amélioration de ses produits avec l'introduction du TBM 940 en remplacement du TBM 930 en mars et s'est assuré une position solide aux Etats-Unis, son principal marché, et une diversification de son portefeuille grâce à sa fusion avec Quest en juin.