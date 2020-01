Le groupe LATAM utilisera aussi les drones de Donecle pour ses inspections cellule

Encore un nouveau client pour les solutions de maintenance par drone de Donecle. La société toulousaine a révélé fin décembre que LATAM Airlines Group avait choisi sa solution d'inspections automatisée, devenant de fait son premier client en Amérique du Sud. Les sept compagnies aériennes du groupe LATAM alignent aujourd'hui une flotte cumulée de plus de 300 appareils.



Donecle a indiqué que sa solution avait été sélectionnée à l'issue d'une période d'essai réussie de 3 mois. LATAM utilisera la solution pour des inspections visuelles automatisées lors des grandes visites de ses appareils de la famille Airbus A320 effectuées dans son centre de maintenance en base de São Carlos (Brésil), l'un de ses quatre grands sites MRO.



LATAM Airlines Group et Donecle étudient d'ailleurs la possibilité de déployer la solution d'inspections sur les autres sites de maintenance du groupe latino-américain ainsi que pour d'autres applications potentielles.



« Il s'agit d'un projet qui renforce notre approche pionnière en Amérique latine pour la mise en oeuvre d'une toute nouvelle méthode d'inspection avion. C'est un privilège d'avoir l'opportunité de tester cette technologie de pointe, qui nous a déjà aidés à gagner en efficacité et à élever nos standards de qualité et de sécurité », a expliqué dans un communiqué Alexandre Peronti, le directeur de la maintenance chez LATAM Airlines Brasil.



Pour rappel, la solution d'inspections automatisées de Donecle permet de réduire à moins d'une heure la durée d'une inspection pour un monocouloir, alors qu'il faut généralement entre 8 et 10 heures pour effectuer une inspection visuelle traditionnelle.