Boeing suspend la production du 737 MAX à partir de janvier

L'avionneur américain veut donner la priorité à la livraison des appareils de la famille 737 MAX déjà assemblés et stockés, alors que le calendrier de remise en service reste toujours incertain.



A la suite de l'annonce de la FAA, Boeing a définitivement abandonné l'idée de faire re-certifier le 737 MAX avant la fin de l'année. L'avionneur américain a donc pris la décision qui s'imposait : il a annoncé le 16 décembre l'arrêt temporaire de la production de l'appareil à partir du mois de janvier.



Il explique que la certitude du glissement de la certification à 2020, l'incertitude autour du calendrier et des conditions de la remise en service - auxquels s'ajoutent les impératifs de formation du personnel navigant - et la volonté de donner la priorité à la livraison des appareils en stock ont orienté cette décision. En raison du maintien de la production pendant les neuf mois d'immobilisation, environ 400 avions sont en attente de livraison.



« Nous pensons que cette décision est la moins néfaste pour le maintien du système de production à long terme et de la santé de la chaîne d'approvisionnement », précise Boeing dans son communiqué.



Il souligne également qu'une partie des employés affectés au programme continueront de travailler dessus mais que d'autres seront transférés dans d'autres équipes en attendant une nouvelle décision concernant une reprise de la production et des livraisons.



Cette décision, attendue depuis plusieurs semaines, était devenue encore plus concrète la semaine dernière, lorsque American Airlines avait de nouveau reporté d'un mois (au 7 avril) la date prévue de retour en service de sa flotte de 737 MAX.