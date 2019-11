Vers un retard supplémentaire pour le Boeing 777X ?

Selon les informations recueillies par l'AFP, le Boeing 777X pourrait avoir plus de problèmes que prévu. Alors que le programme subissait déjà un retard en raison d'une défaillance dans ses moteurs (GE9X de General Electric), une modification du design de l'appareil pourrait être nécessaire. En effet, l'incident survenu lors d'un essai sur le premier 777-9 en septembre serait plus important que prévu : ce ne serait non pas une porte seule qui aurait cédé, entraînant une dépressurisation, mais toute la structure la soutenant.



Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la défaillance mais Boeing va devoir revoir la conception de cette structure pour la renforcer. L'avionneur avait indiqué en octobre qu'il ne pensait pas que la date du premier vol d'essai devrait être repoussée, les modifications pouvant être apportées alors que d'autres essais sont menés. L'une des sources de l'AFP précise que le constructeur « a déjà la solution » mais plusieurs estiment que le calendrier va être décalé de six mois supplémentaires.



Le premier 777-9 devait initialement être livré en 2020 mais l'échéance a été repoussée à 2021. Le programme a enregistré des commandes pour 314 appareils de la part de neuf clients. Emirates vient en effet de convertir trente des Triple Sept qu'elle avait commandés en 787-9.



Boeing vient également de revenir sur sa décision d'automatiser au maximum sa ligne d'assemblage pour le 777X en raison de difficultés de synchronisation entre les robots chargés de percer le fuselage et d'y installer les rivets.