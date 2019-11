MRO : MTU Maintenance prend la main sur les CFM56 de Malaysia Airlines

La société allemande remporte la maintenance des CFM56-7B de Malaysia Airlines jusqu'à leur sortie de flotte.



MTU Maintenance a signé un contrat exclusif d'une durée de 10 ans avec Malaysia Airlines Berhad pour la maintenance, la réparation et la révision de plus de 100 réacteurs CFM56-7B jusqu'à la sortie de flotte des 48 Boeing 737-800 de la compagnie porte-drapeau malaisienne.



Ce contrat comprend également des moteurs en location et la gestion des pièces à durée de vie limitée (LLP). Les inspections et les révisions seront réalisées en Chine par MTU Maintenance Zhuhai.



MTU Maintenance a également indiqué qu'il s'agissait de son plus important contrat concernant des CFM56-7B signé à ce jour.



L'entretien des réacteurs des 737NG de la compagnie malaisienne était jusqu'à présent assuré par GEESM (GE Engine Services Malaysia), sa flilale avec GE implantée à Kuala Lumpur. GEESM se consacre désormais en priorité sur les LEAP de CFM International.