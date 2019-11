Dubai Airshow 2019 : L'activité dédiée aux services d'Airbus se renforce au Moyen-Orient

En plus des multiples contrats d'avions commerciaux signés par Airbus, le salon aéronautique de Dubaï a également été une vitrine des offres de services proposées par l'avionneur européen dans la région.



Rémi Maillard, le directeur d'Airbus Services a d'ailleurs insisté sur l'importance de cette activité pour l'avionneur européen, la totalité du marché étant amenée a pratiquement doubler de taille pour générer jusqu'à 4900 milliards de dollars cumulés sur les 20 prochaines années si l'on combine les services liés à la disponibilité avion (Contrats à l'heure de vol, MRO, pièces détachées, maintenance préventive...), aux opérations en vol (training des pilotes, flight planning, documentation...), ainsi qu'à l'expérience passagers (retrofit cabine, cabine connectée...). Nous nous situons alors dans le même ordre de grandeur que celui du marché des ventes d'avions commerciaux neufs sur les deux prochaines décennies (en tarifs catalogue). Pour la seule région du Moyen-Orient, les services représentent ainsi un potentiel de 515 milliards de dollars sur les 20 prochaines années.



Rémi Maillard a d'ailleurs rappelé qu'Airbus avait inauguré un nouveau centre de services à Dubaï en septembre, des installations dédiées aux réparations et aux pièces détachées pour des équipements et systèmes de cabines. Concernant les offres de type FHS (Flight Hour Services), il note également que ce type de contrat est en croissance dans la région. Il révèle d'ailleurs que la compagnie koweïtienne Jazeera Airways a signé un accord FHS durant le salon de Dubaï, rejoignant ainsi une trentaine d'autres opérateurs utilisant cette solution intégrée qui est désormais proposée sur toute la gamme de l'avionneur, de l'A220 à l'A380. « Nous ne proposons pas FHS comme une marchandise, mais bien comme un véhicule destiné à générer plus de valeur pour les compagnies aériennes » a-t-il annoncé.



Le directeur d'Airbus Services est également revenu sur la plateforme Skywise qui aligne désormais plus de 90 clients pour plus de 10000 avions qui seront graduellement connectés. Les compagnies de la région ayant opté pour la plateforme digitale d'Airbus sont notamment Saudia, Flynas, Emirates, Jazeera, Etihad, Oman Air, Gulfair et Air Arabia. Rémi Maillard s'est une nouvelle fois montré très confiant dans le fait que l'objectif des 100 compagnies aériennes serait atteint d'ici la fin de l'année.



Rémi Maillard a enfin voulu insister sur le fait qu'Airbus restait totalement engagé dans le soutien de l'Airbus A380 et en particulier dans une région qui aligne plus de la moitié de la flotte mondiale. « Nous avons les capacités pour le faire et nous supportons sept opérateurs d'A380 avec nos solutions FHS » a-t-il souligné. Il rappelle d'ailleurs qu'Airbus a participé aux réaménagements des cabines de Singapore Airlines et de Qantas et que la joint-venture HMS Services fondée avec SIA Engineering Company (SIAEC) était totalement dévouée à l'A380, sans oublier les capacités supplémentaires proposées par l'alliance AMA (Airbus MRO Alliance). Il observe d'ailleurs qu'Airbus vient d'effectuer une première visite de maintenance lourde de douze ans pour un A380 de Qantas. « Ce n'est vraiment pas le crépuscule pour l'A380, c'est le prochain chapitre de l'A380 que nous sommes en train d'écrire » a-t-il déclaré.



Airbus renforce l'organisation de ses services clients aux Émirats arabes unis



L'avionneur européen a par ailleurs décidé de regrouper sous un même toit à Dubaï, l'ensemble de ses activités liées au soutien à la clientèle pour la région. Sont ainsi concernés le « Customer Support », le support des fournisseurs, l'ingénierie, la qualité, l'activité réparations d'aérostructures, le marketing et la vente des services, le développement de l'activité, les formations d'équipages et les Flight Ops.



Airbus annonce aussi que cette nouvelle organisation sera opérationnelle dès le 1er janvier 2020 et que ses effectifs passeront de 85 à 105 personnes afin de mieux servir une flotte qui dépasse déjà le millier d'appareils au sein de 36 opérateurs dans la région Afrique et Moyen-Orient.



Car comme l'a rappelé Bob Lange, SVP Business Analysis & Market forecast chez Airbus qui présentait les perspectives de l'avionneur lors d'une conférence à Dubaï (Airbus GMF2019-2038), la seule région du Moyen-Orient aura besoin de plus de 3200 nouveaux appareils commerciaux durant les 20 prochaines années, 1080 avions à fin de remplacement et 2160 destinés à accroître la flotte.