Donecle et Roboplanet planchent sur le contrôle non-destructif des aéronefs militaires

L'Agence d'innovation défense a attribué des marchés de recherche et de développement à Donecle et Roboplanet, dans le cadre d'un appel d'offres concernant les contrôles non-destructifs. Lancé en juin dernier, en partenariat avec l'armée de l'air et la DMAé, il vise « l'amélioration des techniques de contrôle non destructifs des aéronefs ». L'enveloppe de 400 000 euros doit soutenir les deux projets pour une durée de douze mois et déboucher sur un démonstrateur fin 2020, destiné à être testé sur aéronef « ou une pièce représentative ».



Donecle présente, en partenariat avec Dassault Aviation et 8Tree, une solution d'inspection 3D à l'aide d'un drone « 100% automatisé » des revêtements des aéronefs. « Il permettrait une mesure des défauts...