Dubai Airshow 2019 : Bolloré Logistics accompagnera le soutien des réacteurs CFM en Inde

Bolloré Logistics a profité du salon aéronautique de Dubaï pour annoncer un contrat avec CFM Aircraft Engine Support South Asia Private Limited le 18 novembre. Ce contrat, qui concerne notamment le transport des réacteurs du motoriste franco-américain en incluant la documentation pour le dédouanement, a été signé par Karthigeyan Ramaswamy, Directeur général de CFM Aircraft Engine Support South Asia Pvt Ltd et par Philippe Lortal, Directeur général de Bolloré Logistics pour la région Moyen-Orient et Asie du Sud.



« Le contrat signé porte sur l'importation en Inde, y compris, mais sans s'y limiter, le dédouanement à l'aéroport de Delhi. Il comprend également des services liés à la réexportation à partir de l'Inde, qui incluent un processus personnalisé d'exportation à la sortie de Khurja pour une réexportation d'origine. Bolloré Logistics a également été retenu pour le transport international de fret vers différentes origines en partance de Delhi » a déclaré Monsieur Karthigeyan Ramaswamy.



Pour rappel, les réacteurs LEAP de CFM International, coentreprise détenue à 50/50 par Safran et GE se multiplient dans la région du sous-continent indien. Rien que pour l'Inde, après l'introduction du LEAP-1A chez Air India en 2016, les compagnies aériennes Vistara et IndiGo se sont aussi tournées vers CFM pour motoriser toute, ou partie de leur flotte d'A320neo. SpiceJet est quant à elle un important client du LEAP-1B.