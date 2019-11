Dubai Airshow 2019 : Dedienne Aerospace se pose à Jebel Ali

Dedienne Aerospace étend sa présence aux Émirats arabes unis avec l'ouverture prochaine de son nouveau site de 3000 m2 implanté au sein de la zone franche de Jebel Ali, entre le principal port de Dubaï et la jeune plateforme aéroportuaire de Dubai World Central (DWC).



Ces nouvelles installations viendront répondre à la croissance des activités de Dedienne Aerospace dans la région (pays du GCC, Afrique et Turquie). Le spécialiste français des outillages pour la maintenance des avions commerciaux ainsi que leurs moteurs était implanté dans la zone franche de l'aéroport international de Dubaï (DXB) depuis 2013.



Le nouveau site de Dedienne Aerospace à Jebel Ali sera opérationnel en février 2020. Il proposera une large gamme de produits et de services destinés à soutenir les programmes des motoristes CFM International, GE, Rolls-Royce et Pratt & Whitney et notamment les réacteurs LEAP et le GE9X.



« Notre expansion à Dubaï est un élément central de notre stratégie de croissance mondiale. Le Moyen-Orient est une région clé pour Dedienne Aerospace, alors que nous continuons à développer nos activités et à servir nos clients. Cela nous donnera l'occasion d'élargir notre expertise en outillages et de développer notre centre de services à la clientèle » a annoncé Cédric Barbe, le PDG de Dedienne Aerospace.



Dedienne précise aussi que la proximité de son nouveau site avec la zone aéronautique Dubai South permettra un service encore plus rapide et réactif pour ses clients dans les années à venir.