L'ESA au service de la MRO aéronautique

La maintenance est un domaine que l'on associe peu au monde du spatial en général. Pourtant l'Agence spatiale européenne a montré qu'elle pouvait s'avérer utile en la matière, tout du moins ses installations. Elle a ainsi accueilli Specto Aerospace au sein de son Centre européen de technologie spatiale (ESTEC) de Noordwijk, aux Pays-Bas. La société néerlandaise spécialisée dans la réparation de composites a pu y tester un radôme d'Airbus A340 dans la chambre anéchoïque électromagnétique HERTZ (zone d'essais d'antenne et électromagnétique hybride européenne).



La taille de la chambre de l'ESA a permis d'accueillir sans difficulté le radôme de deux mètres de diamètre. Specto Aerospace a ainsi pu valider le bon comportement électromagnétique de l'équipement, suite à sa réparation en raison d'un dommage structurel. Une procédure obligatoire avant tout retour en service, précise-t-on du côté de la compagnie de MRO.



Les réparations du radôme peuvent en effet impacter le fonctionnement du radar météo de l'avion, comme l'explique Eric Van Der Houwen, ingénieur de l'ESA spécialisé dans les antennes : « Parfois, un radôme réparé peut avoir l'air bien, mais ne pas fonctionner si bien que cela en termes d'électromagnétisme. Il se peut que la structure du radôme absorbe trop d'énergie électromagnétique ou déclenche des réflexions ou des interactions des signaux qui modifient la forme de ce que devrait être un signal vers l'avant. Dans ce cas particulier, ce radôme nécessite un test du niveau des lobes secondaires - afin vérifier ses émissions latérales. »



« L'ESA est l'un de nos partenaires de confiance pour les essais de pièces aéronautiques spécifiques, précise Jeroen Mast, directeur général de Specto. Notre centre d'essais interne est en mesure d'effectuer les essais d'efficacité de transmission standard pour les radômes d'avion, et les installations d'essais anéchoïques de l'ESA offrent un complément précieux à nos services. »



Ce type d'opérations restent néanmoins rares et ne sont bien sûr par prioritaires pour l'ESA. Eric Van Der Houwen l'admet volontiers : « Nous avions un vide peu fréquent dans notre calendrier de tests et nous avons été en mesure de satisfaire les besoins d'un client commercial. » Tous les essais pour le radôme d'A340 de Specto Aerospace se sont d'ailleurs déroulés sur une unique journée.