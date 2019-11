Sabena Technics : premier Check C sur un Boeing 787 pour Air Europa

Sabena Technics n'a pas tardé pour mettre en oeuvre le contrat passé en juillet dernier avec Air Europa. La société de MRO française a annoncé, le 5 novembre, avoir réalisé son premier Check C sur un Boeing 787-8 de la compagnie espagnole. Et le deuxième appareil prévu dans cet accord « nose to tail » est déjà arrivé dans ses installations de Bordeaux-Mérignac.



Sabena Technics a ainsi reçu des félicitations de la part d'Alberto Lines, directeur Maintenance & Ingénierie d'Air Europa : « nous sommes très impressionnés par les performances de Sabena Technics qui a terminé ce premier Check C de Boeing 787 dans les temps. » C'est en effet la première fois que la société réalisait une...