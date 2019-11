RAVEL reconfigure le MCO du Rafale

Attribué il y a six mois par la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) à Dassault Aviation, le contrat RAVEL - pour RAfale VErticaLisé - a pour ambition de refondre en profondeur le soutien de l'avion de combat français. Passé pour une durée de dix ans, il est « emblématique des contrats de soutien de nouvelle génération » et répond aux ambitions affichées par la ministre des Armées Florence Parly lors de la présentation de la réforme du MCO aéronautique en décembre 2017.



L'ensemble des opérations de soutien de l'avion et de ses équipements a ainsi été placé sous la responsabilité d'un maître d'oeuvre unique, Dassault Aviation donc. Seules exceptions, les sièges et les moteurs, dont la maintenance est...